TMW - Lega B, Balata: "No preclusioni su Gravina, il problema sono i temi"

Fonte: Dal nostro inviato, Antonio Vitiello

A margine dell'assemblea delle società di Serie B in quel di Milano, il presidente di Lega, Mauro Balata ha analizzato la situazione, in vista delle prossime elezioni federali: "Noi vogliamo dire basta a un movimento professionistico che, a differenza di quello che accade in altri sistemi calcistici europei, ha un numero di società che non è sostenibile. E basta anche a questo degrado dal punto di vista tecnico a cui si è assistito negli ultimi anni. Io ricordo a tutti che noi siamo il campionato che ha tra i propri tesserati il 75% di italiani. Abbiamo un altissimo numero di Under 21 e 23. Il campionato di B occupa territori importanti e siamo il campionato professionistico che è presente da Napoli in giù, a differenza della Serie A. Lo dico a beneficio di tutti coloro che in maniera infondata criticano questa nostra iniziativa. Spero ci sia la volontà di riformare i campionati, noi ci siamo già e l'abbiamo portata avanti noi per primi senza intaccare gli equilibri con le altre leghe. Di argomenti ce ne sono tanti, evidentemente se si è arrivati a una situazione così critica e criticata, già dal mese di novembre, è perché c'è necessità di riformare e ristrutturare. È chiaro che ci vogliono idee sostenibili, ma anche molta autorevolezza e molto coraggio".

Sulle elezioni federali.

"La nostra proposta, che peraltro ha fatto anche la Serie A all'ultima riunione delle componenti, era di cercare un presidente terzo, indipendente e autorevole. Vediamo cosa succede da qui a lunedì: non abbiamo preclusioni nei confronti di nessuno, vorremmo soltanto essere commentati con maggiore obiettività".

Cosa voterete?

"Abbiamo già detto che saremmo stati armonici e uniti seguendo le scelte della Lega di Serie A. Vediamo cosa succede oggi, è chiaro che un'assemblea fissata al 22 ottobre non ci ha consentito di individuare quelle persone che avrebbero potuto garantire questo percorso di riforma. Non ci sono preclusioni, neanche nei confronti del presidente Gravina, che è persona competente. Il problema sono i temi e la volontà di portare avanti le riforme".

Vorrete rivedere le percentuali elettorali?

"Noi l'abbiamo già chiesto, pensiamo che il movimento calcistico sia cambiato rispetto a quello che ha portato all'espressione di quelle percentuali e quei pesi elettorali. Pensiamo che la Lega di A e quella di B non possano contare quanto la Lega Pro: è fuori dalla realtà. Speravamo che su questo vi fosse un intervento del commissario, ma così non è stato e non so per quale motivo. Avvicinare il nostro sistema calcistico a quelli europei significa avere persone autorevoli e coraggiose".

Diritti tv.

"L'altro obiettivo che porremo al futuro presidente federale, che riguarda anche il Governo, è una revisione della legge Melandri, in relazione alle percentuali che riconosce alle leghe inferiori a quelle di A. Abbiamo cercato di documentare questa richiesta e abbiamo prodotto degli studi comparativi. È un tema che non va affrontato come un'imposizione da parte nostra, sappiamo benissimo che le risorse derivano dai diritti tv che produce la Lega di A. Serve una riflessione: vorremmo vedere un movimento che riprende la marcia".

Aveva in mente qualche candidatura alternativa?

"Abbiamo detto sin dall'inizio che quella che sarebbe stata la scelta della Lega di A sarebbe stata seguita dalla Lega di B. Oggi c'è la loro assemblea, vediamo cosa succede. Il presidente federale deve essere una persona che ha come principale obiettivo quello di rappresentare tutti e analizzare con tutti i problemi sul tavolo e portare avanti con decisione le riforme. Vediamo cosa succederà, le elezioni sono fissate al 22 e il prossimo presidente federali dovrà dimostrare concretezza. Non abbiamo espresso nessun nome, l'identikit è quello che indicavo prima, peraltro è un'argomentazione che anche il presidente Micciché ha portato avanti nella riunione che citavo prima".