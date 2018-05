TMW - Lega Serie A, oggi giornata decisiva per i diritti tv

Fonte: da Milano, Antonio Vitiello

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Via all'Assemblea di Lega in Via Rosellini alle ore 15 a Milano. Due i punti principali all'ordine del giorno: la governance, con l'elezione di due consiglieri federali, di quattro consiglieri di Lega. Micciché è già eletto Presidente ma non sarà operativo finché non si completerà la governance. Poi i diritti tv: verranno valutate le nuove garenzie presentate da MediaPro. Oggi può essere il giorno decisivo: i club di Serie A potrebbero decidere di rescindere l'accordo col quorum che resta sempre a 12 club.