tmw Leicester City, contatti per Castagne dell'Atalanta. Però aperti spiragli per il rinnovo

Continuano i contatti tra il Leicester City e l'Atalanta per Timothy Castagne, difensore dell'Atalanta e della nazionale belga. Dopo l'addio di Chilwell potrebbe arrivare una proposta importante per il giocatore, sebbene sul tavolo ci siano più possibilità. Castagne nelle ultime ore ha aperto al rinnovo fino al 2024, è uno scenario ma non un dato assodato. Questo perché un futuro in Premier sarebbe allettante, sia per una questione di prestigio che, inevitabilmente, per un ingaggio più alto.