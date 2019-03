TMW - Lentini: "Quaglia? Se uno è bravo l'età non conta"

© foto di Marucci

Gigi Lentini ha parlato a margine della partita delle Genoa Legends e le leggende della serie A. "Adesso mi colpisce la Juve che vince sempre i campionati, sta diventando noioso e spero che ci possa essere qualche nuova realtà che possa cambiare questo trend. La Juve con CR7 ha le possibilità di vincere la Champions. Il Milan? Sta facendo una buona stagione, peccato per il derby. Ha le chance per entrare in Champions. Piatek al Milan sta andando alla grande e spero continui così. Suso non può sempre andare a mille ma il talento non gli manca e tornerà ad essere decisivo. Il Torino? Sta facendo un buonissimo campionato, non doveva perdere col Bologna. Spero ce la faccia per l'Europa. Belotti in Nazionale? Mancini sta provando varie soluzione e Belotti comunque dimostrerà di poterci stare. Quagliarella ha dimostrato che quando uno è bravo può avere anche cinquant'anni ed è giusto tenerlo in considerazione"

