TMW - Leonardo a Casa Milan: domani il Piatek-day

Fonte: Antonio Vitiello

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il direttore sportivo del Milan, Leonardo, sta lavorando per trovare la quadratura per il giro di centravanti Higuain-Piatek. Il brasiliano è a Casa Milan con Moncada e Maldini: è confermato che domani sarà il giorno caldo anche per il polacco, con un summit che vedrà la dirigenza genoana chiedere circa 40 milioni di euro per il proprio bomber.