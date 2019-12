Fonte: Dal nostro inviato, Gaetano Mocciaro

Intervistato da TMW e dagli altri media presenti a Nyon per il sorteggio di Champions, il ds del Paris Saint-Germain Leonardo ha parlato anche di Olympique Lione-Juventus: "È sempre difficile dire a chi è andata bene e a chi no. Ci sono tante cose che incidono, anche se la Juve oggi è una delle favorite per la vittoria finale della Champions. Dal canto suo, il Lione non è nel suo momento migliore, ma con la Juve giocherà fra due mesi. Ieri ha perso due calciatori per infortunio grave, Depay e Adelaide, però è una squadra col suo DNA e che può sempre dire la sua".