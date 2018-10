TMW - Leonardo: "Il Milan sogna la Champions. Non sarà facile ma siamo lì"

Leonardo, presente al Golden Foot di Montecarlo, ai giornalisti presenti: Ci sono giocatori di questo Milan pronti a diventare leggende? "L'idea è quella. Questo è un momento meno vittorioso della storia del Milan ma in 120 anni di storia il Milan è stato più su che giù, quindi...

Serie A, live dai campi - Napoli a riposo. Juve, Mandzukic in gruppo

Milan, i convocati per il Genoa: ancora out Bonaventura

Milan, doppia lesione per Caldara: tendine e polpaccio

Milan, Leonardo: "La rosa? Non siamo corti, abbiamo varianti"

Trabzonspor, shopping in casa Milan: Zapata dopo Sosa e Kucka

Inter, Spalletti a DAZN: "De Vrij? Non corretto metterlo con la Lazio"

Jardim, idea del Milan per il dopo Gattuso e sogno del Qatar

Roma, per l'estate sogno De Ligt. Manolas può essere sacrificato

Leonardo: "Il Milan sogna la Champions. Non sarà facile ma siamo lì"

Milan, Leonardo: "Non torno ad allenare. Ho scelto la mia strada"

Leonardo: "Higuain? Solo 2 gol in meno di CR7. Fondamentale"

Biraghi: "De Rossi out? Roma perde un giocatore importantissimo"

Un voto alla squadra? "Dare un numero diventa complicato, ricordiamo però dove siamo: la terza squadra che ha fatto più gol, a tre punti dalla zona Champions e siamo secondi in Europa League".

Leonardo, direttore generale dell'area tecnico-sportiva del Milan, parla degli obiettivi rossoneri: "È normale che il Milan sogni la Champions League. Penso che con la rosa che abbiamo sia una cosa fattibile e infatti siamo lì, a tre punti. Siamo consapevoli che non sarà facile raggiungere l'obiettivo".

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy