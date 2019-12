TMW - Leonardo: "Stupito dall'esonero di Ancelotti. Milan, manca stabilità"

Fonte: Dal nostro inviato, Gaetano Mocciaro

Intervistato da TMW e dagli altri media presenti a Nyon per il sorteggio di Champions, il ds del Paris Saint-Germain Leonardo ha parlato anche dei 120 anni del Milan, dei rossoneri oggi e della nuova avventura di Rino Gattuso.

I 120 anni del Milan?

"Io ne ho fatti solo 13 là, in classifica sono molto indietro (ride, ndr). Il Milan ha avuto tantissimi calciatori di livello, è davvero bello festeggiare questi 120 anni. L'era Berlusconi è stata unica, tanti auguri al club anche da parte mia. Sono convinto che i rossoneri torneranno ai loro livelli, anche se adesso stanno vivendo un momento particolare".

Cosa sta mancando al Milan?

"Forse la stabilità dopo un'era così vincente come quella di Berlusconi e col cambiamento quasi totale del mondo del calcio, passato da una dimensione familiare a una più globale. Non è facile per una squadra con l'esigenza del Milan, c'è una serie di situazioni che sta portando più difficoltà nel processo di risalita".

Gattuso?

"Non so cosa sia successo internamente con Ancelotti, sono stato sorpreso dal suo esonero. Mi fa piacere però che sulla panchina del Napoli sia arrivato Gattuso, è stato un passaggio di eredità divertente e sono convinto che continuerà a scrivere pagine di storia del calcio. Ci tengo a precisare poi che, a differenza di quanto è stato detto spesso, con lui non ho mai avuto alcun problema".