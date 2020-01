© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Chelsea non ha intenzione di vendere Olivier Giroud. Marina Granovskaia sta rifiutando qualsiasi proposta finita sul suo tavolo e, contrariamente a quello che è stato scritto negli scorsi minuti in Inghilterra, il centravanti si sta allenando regolarmente con la squadra. Igli Tare proverà una nuova offensiva per il transalpino, ma il tempo stringe e i Blues appaiono sempre più irremovibili, nonostante le richieste dell'entourage del giocatore di lasciarlo andare anche in virtù dell'Europeo itinerante del 2020.

FUORI DALLE GERARCHIE - Perché è questo il problema principale, per Giroud ma non solo. La poca considerazione avuta da Lampard in questa stagione - gli preferisce sia Abraham che Batshuayi - rischia di costargli un posto nella selezione di Didier Deschamps. L'entourage spera in un ravvedimento lampo di Marina, ma la realtà è che sembra davvero molto difficile un suo addio, verso Tottenham, Inter o Lazio.