Fonte: dal nostro inviato, Gaetano Mocciaro

© foto di Giacomo Morini

Il dirigente del Lione, Juninho Pernambucano, ha parlato in zona mista da Nyon dopo il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League, con i francesi che hanno pescato la Juventus: "La Juve è un mix di lavoro e di qualità. Parliamo di una squadra fortissima, con Cristiano Ronaldo, ovvero uno dei migliori giocatori della storia del calcio. La difesa è solida, l'attacco micidiale e un centrocampo creativo. I bianconeri sono favoriti, questo non vuol dire che abbiamo già perso ma per vincere servirà una giornata perfetta, con il nostro portiere che para tutto e con le occasioni sfruttate al massimo. Solo così potremo sperare di passare il turno".