TMW - Lippi: "La Samp sfrutta la saggezza di Ranieri. Derby in tono minore"

"Genova è una parte molto importante della mia vita". Genova avrà sempre un posto speciale nel cuore di Marcello Lippi. Nel capoluogo ligure il commissario tecnico campione del mondo del 2006 ha trascorso 19 anni con la maglia della Sampdoria, prima come giocatore poi come allenatore della Primavera. "Sono arrivato da ragazzino - ha detto il mister a margine dell’evento 'Allenatori - I guru del calcio in dialogo con gli intellettuali' e sono diventato uomo. Genova è una parte importante della mia vita”.

Samp in difficoltà - Adesso la Sampdoria non sta attraversando un ottimo momento. Tre sconfitte consecutive, due tecnici cambiati e la squadra, ora nelle mani di Claudio Ranieri, è ad un passo dal baratro al quartultimo posto, a +1 sul Genoa: "Se rischia la retrocessione? C'è ancora tempo per tutti, è un campionato molto difficile e livellato" ha proseguito Lippi che poi si è soffermato sulla trattativa, poi fallita, per la cessione del club al gruppo CalcioInvest capitanato da Gianluca Vialli: "Quando ha smesso di giocare e tante persone mi chiedevano cosa pensavo di lui, ho sempre detto che avrebbe fatto bene qualsiasi cosa avrebbe deciso di fare. Ora è in Nazionale e farà bene anche questo".

Aria di derby - Sabato sera però non ci sarà una partita come le altre. Il derby della Lanterna fra Genoa e Samp con le due formazioni invischiate nella lotta per non retrocedere: "E' un derby in tono minore. La Sampdoria sta sfruttando la saggezza e l'esperienza di un allenatore come Ranieri, non è neanche fortunata mi pare, a quanto ho visto ieri sera almeno. Entrambe comunque mi sembra abbiano qualcosa in più rispetto alle altre concorrenti per la salvezza, ma ci sarà da soffrire". Fra i tanti derby disputati, Marcello Lippi ricorda quello della Lanterna: "C'è uno spirito più campanilistico a Genova - conclude - ci si prende in giro prima, dopo e durante. Ahimè per un motivo preciso, perché c'erano ben poche soddisfazioni da inseguire durante l'anno".