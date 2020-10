tmw Lippi: "Se Juve fallisce, Pirlo non colpevole. Gattuso? Ricordo quando mi prese per il collo"

Intervenuto al 'Festival dello Sport', il ct campione del mondo Marcello Lippi ha parlato nello specifico dei suoi ex calciatori Andrea Pirlo e Gennaro Gattuso, oggi rispettivamente alla guida di Juventus e Napoli. Queste le sue dichiarazioni raccolte dall'inviato di TMW: "Pirlo? Talento, lo ha sempre avuto e lo avrà anche da allenatore: vuole dominare il campo e sa comunicare con i top player. Notizia molto importante, questa, per la Juve. Se la squadra non dovesse raggiungere i suoi obiettivi, non sarà certo per colpa sua, per colpa del fatto che manca di esperienza".

Gattuso?

"Quello in cui mi rivedo maggiormente. Lo identificano tutti con l'agonismo e la cattiveria, invece le sue squadre giocano molto bene. Vuole la ripartenza dal basso con qualità, somiglia abbastanza a me. Al Mondiale mi prese per il collo: dissi che sarei andato via e lui mi venne addosso".