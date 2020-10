tmw Lippi su Juve-Napoli: "Se qualcuno rispetta le regole e altri no, si fa confusione"

Marcello Lippi, intervenuto alla presentazione del nuovo Viareggio calcio (che giocherà al Marco Polo sport, il centro sportivo realizzato dalla famiglia Lippi e altri) parla così ai microfoni del nostro inviato: "C'è un certo entusiasmo per questa iniziativa, la categoria non è importante, è venuta fuori con un po' di fortuna più che abilità. Speriamo di risalire velocemente in categorie più consone al Viareggio calcio. Per la competitività conta la qualità, abbiamo avuto fare questo abbinamento per un discorso sociale in primis. Vogliamo tenere i nostri calciatori legati al territorio, fargli scalare le categorie fino alla Prima Squadra".

Su Juve-Napoli che opinione ha?

"Se n'è parlato abbastanza in questo periodo, gli avvocati e i giuristi ancora non. E' giusto che facciano supplementi di ingagini per trovare la soluzione. Se qualcuno rispetta le regole e qualcuno no si fa confusione, senza antipatie o simpatie".

Il protocollo va cambiato?

"C'è ed esiste, lo hanno praticato tante squadre fino ad ora e non c'è motivo per far intervenire le ASL. Ci sono regole dettate da UEFA e FIFA e sottoscritte da tutti".

Chiesa alla Juve se lo aspettava?

"Chiesa alla Juve è una cosa che si sapeva, la Juve lo seguiva già da un po', è un talento molto importante e giocare coi campioni bianconeri sarà un completamento importante per lui".