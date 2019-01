TMW - Lipsia-Milan, accordo per Calhanoglu. Ma Gattuso vuole tenerlo

Fonte: Andrea Losapio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Novità di mercato in casa Milan. Secondo le ultime raccolte da TMW infatti Leonardo nelle ultime ore avrebbe trovato una base di accordo da 20 milioni di euro col Lipsia per Hakan Calhanoglu.

Fumata bianca vicina per l'addio dell'ex Bayer, quindi? Non proprio. Perché se da una parte il dirigente brasiliano ha posto le basi per l'addio, dall'altra c'è un Gennaro Gattuso che avrebbe richiesto espressamente la sua permanenza a Milanello. Una divergenza di vedute che potrebbe risolversi in favore del tecnico rossonero, visto che l'ad Gazidis pare intenzionato a sposare proprio la linea dell'allenatore. Cestinando, di fatto, la trattativa fra Leonardo ed i dirigenti del Lipsia.