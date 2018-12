© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Lipsia ha proposto 15 milioni di euro per Hakan Calhanoglu, centrocampista offensivo di proprietà del Milan. Il numero dieci rossonero è finito sul mercato dopo le ultime prestazioni, non proprio irreprensibili, tanto che i dirigenti sono disponibili a lasciarlo andare via. L'offerta dei tedeschi è comunque bassa, perché la valutazione è di circa 20 milioni. Su Calhanoglu c'è anche lo Schalke.