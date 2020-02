TMW - Liverani e il mercato: "Davanti manca qualcosa, speriamo bene"

Fonte: Dai nostri inviati, Marco Conterio e Lorenzo Marucci

© foto di Giacomo Morini

Nel corso dell'intervista rilasciata a margine della Panchina d'Oro, il tecnico del Lecce, Fabio Liverani, è tornato anche ad analizzare il mercato dei salentini: "Se abbiamo colmato le lacune? Diciamo quasi tutte. Davanti ci manca qualcosa numericamente: non abbiamo fatto in tempo, è andata così. Speriamo che gli infortuni ci lascino in pace".

Come è nata l'idea Paz?

"Credo che il mercato per noi sia ancora più difficile. Si hanno piste e giocatori, non si può andare su un solo giocatore. Avevamo questo tipo di caratteristica, il direttore ha valutato le varie situazioni. È difficile prendere giocatori da altre squadre".