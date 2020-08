tmw Liverani-Lecce, i retroscena sull’esonero. Ipotesi Parma, la situazione

Fabio Liverani e il Lecce, un esonero a sorpresa. Il motivo è il tergiversare dell’allenatore sul rinnovo del contratto. Liverani è legato al Lecce fino al 2022, il Lecce avrebbe voluto prolungare il contratto per un’ulteriore stagione e così nelle ultime ore ha cercato di mettere fretta al tecnico sulla firma. Firma che non è arrivata. Anzi. Liverani ha continuato a prendere tempo facendo così insospettire il Lecce che potesse avere un’altra squadra pronta ad accoglierlo. In più non ci sarebbe stato il giusto feeling con Pantaleo Corvino. Così la decisione dell’esonero. E adesso a Liverani potrebbe pensare il Parma, dove ha in Marcello Carli un grande estimatore. Carli infatti avrebbe voluto portare Liverani a Cagliari e già da novembre scorso si era parlato di questa possibilità. D’Aversa al momento resiste. Ma occhio alle evoluzioni nelle prossime settimane. E sullo sfondo per l’ormai ex Lecce resta il Genoa, dove in pole rimane Vincenzo Italiano. Panchine girevoli e possibili ribaltoni, Liverani ora è sul mercato...