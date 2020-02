Fonte: Alessandro Rimi

© foto di Giacomo Morini

A margine dell'evento "United For The Heart" in corso di svolgimento a Milano, Fabio Liverani, tecnico del Lecce, ha parlato alla stampa presente: "All'inizio della stagione sapevamo che le neopromosse avrebbero fatto fatica. Poter rimanere attaccati al carro della salvezza fino all'ultimo era un obiettivo di tutti noi. Abbiamo avuto momenti migliori e altri peggiori ma siamo vivi. La vittoria di ieri, la prima in casa, è arrivata tardi ma visto il modo in cui è arrivata ci accontentiamo".

L'arrivo di Longo a Torino?

"Un esonero è sempre un dispiacere per la categoria, ed è un rischio che conosciamo. Longo è un tecnico giovane e gli auguro il meglio possibile".

Il mercato di gennaio?

"E' uscito un Lecce più omogeneo per affrontare la stagione. In mezzo al campo eravamo pochi e abbiamo preso elementi per completare sia la mediana che la difesa. In attacco abbiamo scelto di rimanere in quattro e adesso siamo un po' corti visti i problemi di Babacar e Farias. Forse quella è l'unica pecca che non siamo riusciti a colmare".