Fonte: dall'inviato Ivan Cardia

È iniziato da pochi minuti al The Art School Restaurant il consueto pranzo UEFA pre-partita tra dirigenze di Liverpool e Napoli, che stasera si sfideranno per il quinto turno della fase a gironi di Champions League alle 21.00 ad Anfield: presenti per i partenopei il vice presidente Edoardo De Laurentiis (immortalato dal nostro inviato, ndr) e il direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Come noto, il patron Aurelio De Laurentiis è invece rimasto in Italia e seguirà la sfida dalla tv stasera. Naturalmente nessuna dichiarazione, in ossequio al silenzio stampa ordinato subito dopo l'ultima gara di Champions League contro il Salisburgo.