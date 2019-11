Fonte: dall'inviato a Liverpool, Ivan Cardia

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Georginio Wijnaldum è subentrato a partita in corso a Fabinho a seguito dell'infortunio del brasiliano. Ecco le parole dell'olandese in mixed zone: "È stata una partita difficile, contro un avversario difficile. Abbiamo lottato fino all'ultimo, siamo felici di essere riusciti a recuperare la situazione di svantaggio. Ora ci aspetta il Salisburgi, sappiamo quanto può essere difficile come avverasrio anche se ogni partita fa soria a sé.ò essere differente anche se ogni partita fa storia a sé. L'infortunio di Fabinho? Un brutto colpo per la squadra, vediamo cosa succederà".