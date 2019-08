TMW - Livorno, Breda: "Mi è piaciuto l'atteggiamento contro la Fiorentina"

Fonte: Dall'inviata Claudia Marrone

Roberto Breda, tecnico del Livorno, commenta in zona mista la sfida persa con la Fiorentina. Queste le sue parole raccolte dall'inviato di TMW: "La Fiorentina ha fatto più gare di noi, ha più minutaggio. Per noi è stata la prima volta che siamo riusciti ad aver più minuti nelle gambe: l'atteggiamento mi è piaciuto, ma qualcosa in più va fatto, anche se la base di lavoro è buona. Dobbiamo diventare più squadra e poi alzare l'asticella. Ad ogni modo oggi è stato un bel banco di prova, dobbiamo esser pronti per il campionato, con più convinzione su certe idee. Dal mercato aspettiamo qualcosa ma lavoriamo intanto con chi c'è: a ogni modo siamo d'accordo con la società che qualcosa arriverà, ma non cerchiamo alibi. Ora ci attende la coppa, il Carpi avrà fame e ci servirà anche per arrivare al campionato: i cambi saranno limitati, atteggiamento e intensità contano molto".