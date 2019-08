TMW - Livorno, Di Gennaro: "Con i viola meritavamo di più"

Fonte: Claudia Marrone

© foto di Jacopo Duranti/TuttoLegaPro.com

Il difensore del Livorno Matteo di Gennaro, ha parlato in zona mista dopo l'amichevole con la Fiorentina. Queste le sue parole raccolte da TMW: "Abbiamo fatto una buona partita, perdere non piace a nessuno ma comunque eravamo contro una squadra di A dai valori importanti: qualcosa in più lo avremmo meritato, ma abbiamo fatto tesoro di quella che è stata la gara odierna per mettere a posto alcune cose e farci trovare pronti in campionato. La strada intrapresa è quella giusta, l'importante è arrivare con le gambe giuste al 25 agosto. Chiaro però che vogliamo far bene anche in Coppa Italia, è una competizione importante anche quella, una bella vetrina".