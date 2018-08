TMW - Ljiajc-Besiktas, c'è la fumata bianca: cifre e dettagli dell'affare

Fonte: Gaetano Mocciaro

Fumata bianca nell'affare che porterà Adem Ljajic al Besiktas. Dopo giorni di contatti, è stato trovato l'accordo per il passaggio dell'attaccante del Torino in Turchia. Il giocatore - secondo quanto appreso da TMW - si trasferirà in prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni. Nelle prossime ore il serbo è atteso a Istanbul per le firme.