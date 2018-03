TMW - Lo Giudice: "Bayern, Heynckes può restare. Conte sarebbe ok"

Segui sulle sulle colonne di Tuttomercatoweb.com la giornata dedicata al futuro degli allenatori di Serie A e dei principali campionati europei!

Nel corso della sua intervista a TuttoMercatoWeb, Federico Lo Giudice (corrispondente dalla Germania per Tuttosport) ha analizzato il futuro delle panchine della Bundesliga, soffermandosi in particolare su quella del Bayern Monaco: "Nonostante le voci insistenti sul suo ritiro a fine stagione, Jupp Heynckes pochi giorni fa ha comunque ribadito la necessità di incontrare la dirigenza per decidere il futuro ed eventualmente comunicare una decisione. La sensazione a mio avviso è che alla fine Heynckes possa anche rimanere. Dalla sua parte, infatti, ci sono molti dei senatori della squadra come Robben e Ribery che premono per la conferma del tecnico. Ma non solo, anche i giovani della rosa sembrano essere dalla sua parte, oltre al fatto che da sempre lo stesso Heynckes gode di un rapporto privilegiato con Hoeness e Rummenigge. Il concetto di base è che il club non vuole ripetere l'errore fatto quattro anni fa, quando venne annunciato l'ingaggio di Guardiola prima della fine del campionato, provocando così evidenti malumori. Ad oggi, quello di Thomas Tuchel è il nome in pole, considerata l'età e l'esperienza internazionale. L'ez Borussia Dortmund parte avanti rispetto ad un altro nome che si è fatto, ovvero quello di Niko Kovac (attuale tecnico dell'Eintracht Francoforte, ndr). A prescindere dai nomi, però, l'annuncio ufficiale - in un senso o nell'altro - sarà comunicato solo a giochi fatti. Francamente, dando uno sguardo a cosa offre il panorama degli allenatori in giro per il mondo, non mi sembra che ci siano molti altri profili adatti. Detto di Tuchel, ed eventualmente di Julian Nagelsmann dell'Hoffenheim, l'unico a mio avviso con le credenziali giuste è Antonio Conte".