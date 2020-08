tmw Lo Spezia in Serie A: i tifosi festeggiano questa prima storica

Spezia in delirio: perché il calcio non è solo uno sport, è molto di più, e la città ha voluto festeggiare uno storico traguardo, la prima promozione in Serie A del club, raggiunta con la finale playoff.

I tifosi sono rimasti fuori dal "Picco" per cercare di seguire, per come meglio potessero, il match, e al triplice fischio, una volta alzata la Coppa, hanno fatto esplodere fuochi d'artificio dietro la Curva Ferrovia.

TuttoMercatoWeb.com vi propone il video della festa.