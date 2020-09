tmw Lo Zenit chiude la pista De Paul. Ora l'argentino può anche restare all'Udinese

vedi letture

Lo Zenit San Pietroburgo, davanti all'ennesima resistenza dell'Udinese, ha deciso di chiudere la pista Rodrigo De Paul e di andare su altri obiettivi. Troppo alta la richiesta di 40 milioni di euro, a fronte di un'ultima proposta da 25 con bonus, la società russa ha deciso di percorrere così altre strade per regalare un ultimo rinforzo al tecnico Semak. E De Paul? Anche col Leeds United di Bielsa la distanza domanda-offerta resta troppo ampia al momento. Così non è da escludere che per De Paul possa prospettarsi un'altra stagione in Friuli.