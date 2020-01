TMW - Lobotka ai raggi X, l'ex tecnico: "Pivote nel 4-3-3: ecco pregi e difetti"

È il giorno di Stanislav Lobotka in casa Napoli. Centrocampista slovacco, classe 1994, il nuovo regista di Gattuso arriva dal Celta Vigo per circa 21 milioni di euro più bonus. Un investimento importante per il club partenopeo, che TuttoMercatoWeb.com ha analizzato per voi ai raggi X proprio grazie all'allenatore che lo fece debuttare nella Liga appena arrivato dal Nordsjaelland nel 2017: Juan Carlos Unzué.

"Stanislav è un bravo ragazzo, siamo stati tanto insieme al Celta Vigo e ho solo bei ricordi di lui. È un calciatore molto intelligente, un lavoratore vero, un uomo di cui fidarsi pienamente. Si è sforzato di imparare lo spagnolo fin dal primo giorno in cui è arrivato, sorprendendo tutti per la sua facilità e velocità di adattamento alla Liga. Dall'esordio nel nostro campionato ne ha fatta eccome di strada".

Che tipo di giocatore è?

"Un centrocampista molto dinamico, con tanta corsa, qualità nella costruzione di gioco e nei passaggi, spirito d'iniziativa palla al piede... Ha ancora margini di miglioramento in fase difensiva, quando gli avversari attaccano e lui deve posizionarsi per proteggere bene la propria area. Lobotka poi è un gran ruba-palloni, forte e coraggioso in ogni duello".

In quale ruolo lo vede meglio?

"Come pivote, nel 4-3-3. Lobotka, per le caratteristiche che ha, è perfetto in mezzo al campo col compito di costruire il gioco fin dalle retrovie a prescindere dalla pressione degli avversari. Le sue principali virtù vengono fuori, infatti, proprio se la sua squadra vuole controllare il gioco e muovere sempre il pallone".