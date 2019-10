TMW - Lokomotiv Mosca, Howedes: "Dybala fra i migliori al mondo"

Fonte: Giovanni Albanese

Benedikt Höwedes, difensore della Lokomotiv Mosca che in passato ha vestito anche la maglia della Juventus, ha parlato in zona mista dopo il ko subito sul campo dei bianconeri. Queste le sue parole raccolte da TMW: "Sono contento per Dybala, è uno dei migliori giocatori al mondo che fa la differenza. Purtroppo abbiamo perso per due sue invenzioni, anche se abbiamo fatto una buona gara a livello difensivo".