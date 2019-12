TMW - Lotito all'Olimpico per promuovere Regione Lazio in Supercoppa

Fonte: Dall'inviato allo Stadio Olimpico, Roma

Settimana speciale per la Lazio, tra l’euforia per il 3° posto in campionato e l’attesa per la Supercoppa italiana di domenica contro la Juventus. Proprio in vista della finale di Riad (ore 17.45 italiane), all’indomani della vittoria di Cagliari, nella sala stampa dell’Olimpico è in programma la conferenza ‘Lazio Eternal Wonders’. All’incontro per promuovere e dare maggior visibilità all’immagine della Regione Lazio sono presenti il presidente della società Claudio Lotito, il difensore Luiz Felipe e il vice presidente della regione Lazio Deniele Leodori.

Tre sono le iniziative previste:

- Logo di promozione del territorio della Regione in lingua inglese in posizione centrale, sul fronte, nelle maglie da gioco della partita;

- Presenza e visibilità del luogo durante le riprese televisive e nelle foto ufficiali della Lazio e dei singoli calciatori;

- Video prodotti dalla Lazio, volti alla promozione dell’offerta turistica, storica, culturale sportiva ed enogastronomici della Regione, utilizzando le testimonianze dell’allenatore Simone Inzaghi e di Acerbi, Immobile, Parolo e Cataldi. Filmati in lingua italiana in cui sono presenti sottotitoli in inglese;

Di seguito le parole rilasciate dal presidente Claudio Lotito durante la conferenza:

"Ritengo che questo connubio sia fondamentale. Lo abbiamo già sperimentato anni fa, nella Supercoppa in Cina, e abbiamo avuto tutti grande risultati: sia per la società che per la Regione Lazio. La nostra non è una pubblicità stucchevole, ma entra nella mente e nel cuore di tutti, soprattutto in un popolo come quello arabo, molto giovane. È uno dei paesi più ricchi del mondo, è in espansione e potremmo attirare degli investitori. Chi più del Lazio può offrire cose belle dal punto di vista alimentare, culturale e ambientale? Le squadre di calcio hanno molta visibilità mediatica, riteniamo possa essere un modo per far avere alla Regione un indotto economico importante.Mi auguro che ci sia anche il risultato sportivo, anche perché giochiamo contro una squadra del Nord. Mi auguro che vincano le eccellenze del Lazio su quelle del Piemonte".