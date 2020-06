tmw Lotito dopo la riunione in FIGC: "Spero che prevalga il merito sportivo"

"Cosa si augura per la ripresa?" E' la domanda posta a Claudio Lotito, presidente della Lazio che quest'oggi a Roma era presente alla riunione del Comitato di Presidenza FIGC in qualità di componente del Comitato. "Spero - ha solo detto Lotito senza fermarsi ai microfoni dei cronisti presenti - che prevalga il merito sportivo".

La posizione del presidente della Lazio in questi mesi è sempre stata piuttosto chiare: ripartire per concludere sul campo la stagione e anche oggi ha ribadito la stessa linea nel corso di una riunione interlocutoria in vista del Consiglio Federale dell'8 giugno che deciderà la formula da adottare in caso di nuovo stop dei campionati.