Fonte: Dall'inviato, Riccardo Caponetti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nell’ambito della cerimonia al Salone d'Onore del Coni, il presidente della Lazio Claudio Lotito ha parlato così dal palco: "Ieri abbiamo aspettato la mezzanotte a Castel Sant'Angelo, un luogo scelto per ribadire che siamo la prima squadra della Capitale. C'era anche il simbolo dell'aquila. Un animale che sa di fierezza, di chi decide il proprio destino. In passato c'è stato qualche momento duro ma noi siamo la Lazio e tutti ci devono rispettare. Vinciamo in tutte le discipline con merito, senza trovare scorciatoie. Noi ci siamo e ci saremo come dimostrano oggi i nostri 120 anni di storia, che in pochi possono vantare. La Lazio rappresenta un esempio, i valori dello sport. Questo orgoglio lo dobbiamo dimostrare quotidianamente, diventando una famiglia unita che vince e perde insieme. Tutti insieme possiamo creare le condizioni per renderla ancora più grande".