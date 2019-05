TMW - Lotito: "Milinkovic-Savic non in vendita, ma con l'offerta giusta..."

Fonte: Dal nostro inviato, Riccardo Caponetti

Parlando in occasione della consegna del premio "Limone" nell'evento dedicato ai premi USSI al circolo Canottieri Aniene, il presidente della Lazio Claudio Lotito - tra le altre cose - ha risposto anche ad alcune domande di mercato tra cui quella inerente al futuro di Milinkovic-Savic: "Il giocatore non è in vendita, come ho detto lo scorso anno e poi i fatti mi hanno dato ragione. È altrettanto vero che, se dovesse arrivare un'offerta importante non solo per la società, ma anche per il calciatore, ci metteremmo attorno a un tavolo per parlarne. Che offerta dovrebbe arrivare? Io non parlo di soldi - ha concluso Lotito - perché parlate solo di denaro? Io come presidente non percepisco un euro e non ho rimborso spese, quindi secondo questa mentalità io non dovrei valere niente?".