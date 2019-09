TMW - Lotito: "Spero che la Lazio esprima le potenzialità che ha"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

A margine della presentazione della squadra femminile, il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha parlato anche della formazione di Simone Inzaghi. Queste le sue parole raccolte da TMW: "Spero che la squadra riesca a esprimere le potenzialità che ha. Possiamo giocarcela con tutte ma dobbiamo dimostrarlo sul campo. Nel derby meritavamo di più ma nel calcio le cose non vanno sempre come devono andare. Le vittorie dipendono dal lavoro di tutti, anche di tifosi".

Quanto è importante l'approdo in Champions per la crescita della Lazio?

"Dal punto di vista della credibilità internazionale la Lazio è di alto livello, soprattutto per quello che abbiamo dimostrato in termini gestionali, sia di bilancio che di adempimenti da sostenere. Abbiamo una grande forza societaria, speriamo di avere anche i risultati".

Vede spirito di gruppo?

"C'è un clima diverso, anche perché i giocatori vivono in una casa adatta a loro".