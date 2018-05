TMW - Lotito su De Vrij: "L'Inter poteva avere più garbo e più rispetto"

Fonte: dall'inviato Dario Marchetti

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Il presidente della Lazio Claudio Lotito, nel corso dell'intervento a RMC Sport a margine del premio Calabrese a Soriano nel Cimino, ha parlato anche di Stefan De Vrij: "Lo abbiamo schierato contando sulla serietà professionale del giocatore. Poi ha fatto degli errori ma è stato il fato. Quando si fanno delle scelte si prendono delle responsabilità, non ho obiettato perché l'allenatore è libero di scegliere. L’Inter, con più garbo e rispetto dei valori sportivi, non avrebbe dovuto mettere in difficoltà psicologica il giocatore con la storia del contratto depositato. Se avevano questo contratto da gennaio, perché lo hanno depositato in lega prima della gara con la Lazio?".