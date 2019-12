TMW - Luca Percassi: "Oltre l'immaginazione. City? Tutti spingono al max"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'amministratore delegato dell'Atalanta, Luca Percassi, ha parlato della qualificazione agli ottavi di Champions League, dopo la vittoria contro lo Shakhtar Donetsk. "Speriamo non sia una serata irripetibile, ma certamente straordinaria. Penso che in questa competizione non esistano partite giocate più tranquille, ci sono grandi giocatori in tutte le squadre, decidono di spingere al massimo in ogni gara. È una competizione così, siamo arrivati con una possibilità di qualificarci e l'abbiamo colta, anche in considerazione di un altro risultato. Il 3-3 di Zagabria? La Dinamo vinceva 3-1 al novantesimo, l'epilogo del 3-3 ha tenuto aperto una qualificazione che era insperata fino a quel momento. La serata va oltre l'immaginazione, siamo partiti con una grande speranza, ma le situazioni possono anche non verificarsi. È stata la serata perfetta"