TMW - Lucarelli: "Inglese ha messo il Parma davanti a tutto"

Fonte: all'inviato a Prato allo Stelvio, Sebastian Donzella

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alessandro Lucarelli, club manager del Parma, ha parlato dell'acquisto di Roberto Inglese dal ritiro del club ducale a Prato allo Stelvio. Ecco quanto evidenziato da ParmaLive.com: "In rappresentanza della società siamo qui a presentare Roberto Inglese, che è diventato a tutti gli effetti un giocatore nostro per i prossimi cinque anni. La società ha fatto un grande sforzo economico per portarlo qui a Parma, lo stesso direttore ha dovuto lavorare un po’ ai fianchi per riuscire a concludere questa trattativa ma la cosa più bella ed importante è che Roberto ha voluto il Parma a discapito di altre società che faranno anche le coppe europee. Roberto ha messo il Parma davanti a tutto e di questo lo ringraziamo, siamo felici di averlo con noi, abbiamo reso felice anche il mister dato che per lui era un giocatore imprescindibile. Ci sono tutti i presupposti per far sì che questo matrimonio vada al meglio. Auguriamo a Roberto un in bocca al lupo, lo conosciamo come professionista e come uomo, sarà un valore aggiunto sotto questi aspetti”