Lucas Silva, centrocampista scuola Cruzeiro, ha rescisso con il Real Madrid ed è ora pronto per trovare una nuova squadra. Nel corso dell'intervista esclusiva rilasciata a Tuttomercatoweb.com, il brasiliano ha anche raccontato i perché del suo addio. "Sono sempre stato disponibile per giocare con il Real Madrid, avrei voluto più opportunità ma non è stato possibile. E' stata però una grandissima esperienza, dove sono cresciuto tanto. Con un anno solo di contratto al termine, abbiamo deciso di comune accordo di terminare ed è stato meglio per tutti. Il Genoa? Sì, è vero. Ci sono stati contatti, diretti, con il Genoa. Hanno dimostrato interesse nel puntare su di me, ho dato la mia disponibilità ma alla fine per dettagli non è andata in porto".