tmw Lucchesi: "Commisso ha capito che spendere non significa vincere. C'è da lavorar tanto"

vedi letture

Nel corso dell'intervento al TMW News, il programma televisivo di Tuttomercatoweb.com Fabrizio Lucchesi ha parlato tra le altre cose anche della Fiorentina, da ex dg viola: "Appena arrivato, Commisso forse si era lasciato andare a grandi auspici, ha messo tanti soldi poi probabilmente ha capito che mettere soldi non significa avere risultati. Ci vuole tempo, pazienza e sbagliare poco. Forse ora ha compreso che l'anno scorso ha sbagliato: dunque ora probabilmente sa di dover promettere meno per cercare di essere poi apprezzato perchè spera che la squadra non faccia un percorso così lento per crescere. Credo che la Fiorentina oggi debba lavorare tanto per uscire da quella fascia 6°-8° posto dove oggi la collocherei. Ci vuole anche una continuità che non c'è stata considerato che sono stati cambiati 4 allenatori in tre anni... Milenkovic? La Fiorentina chiede tantissmo perchè vorrebbe non venderlo. Per me è importante ma non vale 40 milioni. Credo che alla fine troveranno un accordo con i rossoneri con alcune contropartite tecniche che possono far comodo ai viola. Fazio? Per la Fiorentina può essere un giocatore giusto, sulla carta lo vedo bene".