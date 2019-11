TMW - Lucci in sede Juventus: rinnovo in vista anche per Cuadrado

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo Leonardo Bonucci, Juan Guillermo Cuadrado. Alessandro Lucci, agente anche dell'esterno colombiano, è in sede a Torino col ragazzo per definire e limare i dettagli del nuovo accordo di Cuadrado con la Juventus. Un'altra firma importante, la Juventus non perde tempo e non vuole rischiare di perdere i migliori. Lucci e il giocatore sono con la dirigenza che, ancora una volta, anticipa i tempi. E programma il futuro, a novembre.