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Serie A

TMW - Lucci nella sede dell'Inter: ecco tutti i nomi sul tavolo

27.06.2018 19:36 di Raimondo De Magistris  Twitter:    articolo letto 21481 volte
Fonte: Alessandro Rimi

Alessandro Lucci nella sede dell'Inter. Tanti gli argomenti sul piatto per il noto procuratore, a partire dal futuro di Matias Vecino: il centrocampista uruguagio, che piace al Chelsea (idea scambio con Davide Zappacosta), sta trattando il rinnovo del contratto.
Ma Lucci è anche l'agente di Suso, l'alternativa a Malcom per il ruolo di ala destra, e di Alessandro Florenzi: il laterale della Roma ha un contratto in scadenza nel 2019 e non ha ancora trovato l'accordo coi giallorossi.

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