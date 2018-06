TMW - Lucci nella sede dell'Inter: ecco tutti i nomi sul tavolo

Fonte: Alessandro Rimi

Alessandro Lucci nella sede dell'Inter. Tanti gli argomenti sul piatto per il noto procuratore, a partire dal futuro di Matias Vecino: il centrocampista uruguagio, che piace al Chelsea (idea scambio con Davide Zappacosta), sta trattando il rinnovo del contratto.

Ma Lucci è anche l'agente di Suso, l'alternativa a Malcom per il ruolo di ala destra, e di Alessandro Florenzi: il laterale della Roma ha un contratto in scadenza nel 2019 e non ha ancora trovato l'accordo coi giallorossi.