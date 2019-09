TMW - Lucescu: "Douglas Costa è maturato. Può essere determinante"

Fonte: Intervista di Lorenzo Marucci

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lunga intervista concessa da Mircea Lucescu ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, a margine della partita tra vecchie glorie del Pisa per ricordare la figura del presidente Romeo Anconetani, a vent'anni dalla sua scomparsa. L'allenatore, attualmente svincolato, ha parlato anche del campionato italiano e della grande abbondanza in attacco della Juventus: "L'Inter si è avvicinata, ma la Juventus resta un gradino sopra. c'è anche il Napoli che può essere una sorpresa. Douglas Costa? Ha avuto qualche infortunio ma ora si è ripreso il posto ed è in competizione con Dybala. Può essere determinante con gol e assist, per trascinare la squadra nei momenti difficili. È un giocatore che aveva bisogno di maturare, il periodo difficile lo ha trascorso con me".