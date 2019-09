TMW - Lucescu: "Non credo che l'Atalanta possa battere lo Shakhtar"

Fonte: Intervista di Lorenzo Marucci

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lunga intervista concessa da Mircea Lucescu ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, a margine della partita tra vecchie glorie del Pisa per ricordare la figura del presidente Romeo Anconetani, a vent'anni dalla sua scomparsa. L'ex allenatore dello Shakthar ha parlato anche della sfida che attende l'Atalanta contro gli ucraini: "Non credo in questo momento che l'Atalanta possa battere lo Shakhtar. È lo stesso gruppo da tanto tempo, con la stessa filosofia di gioco, vuole controllare la partita. L'Atalanta è un po' cambiata, ma vediamo. Sarò in tribuna il primo ottobre. Malinovskyi? Sono curioso, è un ottimo giocatore, è uno dei tanti che ho lanciato allo Shakhtar ".