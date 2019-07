TMW - Lugano-Inter, buona la prima in attesa di Edin Dzeko

Fonte: Inviato a Lugano

In apertura della ripresa, davanti ai 7.140 spettatori presenti allo Stadio Cornaredo, Conte cambia solo Handanovic per Padelli. In fase di costruzione, Skriniar salta un passaggio corto scatenando il contropiede del Lugano, Conte urla come un matto e si sente. Non a caso, un attimo dopo, ne cambia nove. E allora in difesa ecco i baby Ntube e Pirola con la chioccia Ranocchia. Linea di centrocampo - sempre a cinque - formata da Lazaro, Agoumé, Borja Valero, Joao Mario e Dalbert. Davanti resta la stellina Esposito, affiancato adesso da Vergani, altro Primavera dell’Inter. Scendono parecchio ritmo e qualità, nondimeno il secondo meno è molto utile per analizzare i movimenti dell’esterno in arrivo dall’Hertha Berlino: Valentino sciorina rapidità e tecnica nell’uno contro uno mica da ridere, per contro appare ancora acerbo dal punto di vista difensivo e, per questo, Conte potrebbe inizialmente preferirgli Candreva. Il Lugano nel finale accorcia ma, alla fine, è buona la prima per i nerazzurri impegnati in Asia contro squadre ben più forti: dal Manchester United, al PSG passando per Juventus, Tottenham (Londra) e Valencia (Spagna). Ad ogni modo, qualche spunto interessante si vede già. In attesa degli attaccanti titolari che Conte, giustamente, da domani chiederà a Marotta con maggiore forza. Primo della lista: Edin Dzeko.