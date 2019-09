Fonte: dall'inviato a San Marino, Francesco Benvenuti

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Di seguito alcune dichiarazioni di Romelu Lukaku, chiamato dal ct del Belgio Roberto Martinez per la sfida di qualificazione a Euro 2020 contro San Marino. Il centravanti però è rimasto in panchina tutto l'incontro: "Spero di continuare così il mio lavoro all'Inter, la squadra è molto buona".

Hai parlato con Mertens del campionato e di come poter battere la Juve?

"No. Abbiamo parlato solo delle nostre cose, della nostra famiglia, non abbiamo parlato del campionato".

Un bilancio delle tue prime settimane all'Inter?

"Molto felice, abbiamo vinto due incontri, lavorato duro e siamo una buona squadra. Dobbiamo continuare a lavorare così per ottenere ciò che vogliamo".

I cori razzisti di Cagliari?

"Ho ricevuto molti messaggi di solidarietà e in merito ho detto ciò che dovevo dire".