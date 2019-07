TMW - Lukaku tra Inter, Juve e Manchester United. Il punto sulle trattative

Fonte: Alessandro Rimi

© foto di Dimitri Conti

Romelu Lukaku e il Manchester United, una convivenza che potrebbe non durare ancora molto a lungo. Se Marotta e Ausilio affondassero il colpo nei prossimi giorni, in vista del match amichevole dell'ICC tra United e Inter in programma prossimo 20 luglio a Singapore, l’attaccante potrebbe già scendere in campo con la maglia nerazzurra.

Il belga si è espresso in termini molto positivi su Conte e, nel prossimo incontro che questa volta presumibilmente avverrà in Inghilterra, si aspetta l’assalto decisivo dalla dirigenza interista. Nel frattempo l'attaccante si allena regolarmente in Australia con i Red Devils, impaziente di cominciare una nuova avventura. Attenzione alla Juventus: i bianconeri sono già andati oltre la semplice raccolta di informazioni sul giocatore che, al momento, pare non aver valutato ancora l'ipotesi bianconera.