Fonte: Dal nostro inviato, Alessandro Rimi

© foto di Imago/Image Sport

Federico Pastorello è adesso in volo da Ibiza per Londra. Previsto un summit con il Manchester United per chiarire la posizione di Romelu Lukaku (ancora in Belgio senza il permesso dei red devils) e riprendere i discorsi legati alla sua cessione. L'Inter è in forte pressing, può alzare l'offerta ma a questo punto vuole ascoltare le richieste dello United, quali sono le condizioni economiche e se sono cambiare negli ultimi giorni. Solo dopo, possibile un rilancio che potrebbe arrivare anche oltre la scadenza del mercato in entrata inglese fissata alle 18 di domani. La punta belga, che fino a qualche giorno fa non aveva mai preso posizione, questa volta ha definitivamente rotto con il club inglese e perciò cresce l'ottimismo in casa nerazzurra.