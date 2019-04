Fonte: Dal nostro inviato, Marco Frattino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Domenico Maietta, difensore dell'Empoli, ha commentato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com la vittoria sul Napoli: "Il Napoli se l'è giocata fino alla fine ma noi siamo stati concentrati e affamati. Conoscevamo la forza del Napoli e siamo stati compatti, con i due folletti davanti. Meritavamo il successo, anche a Torino avevamo fatto bene e stavolta abbiamo raccolto i frutti. Abbiamo messo tanto cuore, volevamo questa vittoria, siamo una squadra che non molla mai e mette in mostra quello che chiede il mister. Mancava forse un po' di voglia di non regalare il mezzo metro, adesso abbiamo capito come funziona il campionato e cercheremo di evitare retrocessione. La fortuna non ci aiuta, Bologna e Udinese sono in un buon momento ma noi ci proviamo. Ora testa a Udine, la partita più importante. Difesa? Abbiamo giocato con due moduli diversi quest'anno, adesso il mister ha messo apposto tutto, facendoci capire dove sbagliavamo. Il mio momento e la fascia di capitano? Siamo tutti capitani, la fascia ti onora ma ce ne sono tanti di leader. Il calcio è così, io sono un professionista e cerco sempre di allenarmi al massimo e sfruttare le possibilità cercando di dare una mano per la salvezza. Bennacer? Merita una big, ma non solo lui. Ce li teniamo stretti, è un giocatore molto interessante, come lo sono Traoré, Di Lorenzo e tanti altri".