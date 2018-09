TMW - Malagò: "A ottobre ultima volta che arbitri voteranno per la FIGC"

Fonte: Da Roma, Giorgia Baldinacci

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Questa sarà l'ultima volta che gli arbitri voteranno perché si voterà con il vecchio statuto. Questa decisione è stata condivisa con il Governo. L'esecutivo, sul tema degli arbitri, ci ha detto di comportarci in armonia con la Fifa e alla Fifa non interessa se gli arbitri votano o meno". Il presidente del CONI, Giovanni Malagò, è tornato sull'argomento del voto dell'AIA alle prossime elezioni della FIGC del prossimo 22 ottobre. "A meno che il nuovo presidente, con il 75% dei voti, non imponga un'assemblea straordinaria per tornare indietro", ha aggiunto a margine del Consiglio del Coni durante il quale sono state discusse le modifiche dei principi informatori degli statuti federali.