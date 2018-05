TMW - Malagò: "Deliberato all'unanimità risoluzione contratto da MediaPro"

Fonte: dalla Lega di A, Antonio Vitiello

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Commissario Straordinario della Lega di A e numero uno del CONI, Giovanni Malagò, parla dopo l'Assemblea di Via Rosellini. "L'Assemblea ha dato tutte le risposte che mancavano e che si aspettavano in base all'ordine del giorno. Sono stati eletti alla prima votazione i quattro rappresentanti consiglieri della Lega: Alessandro Antonello, Marco Fassone, Stefano Campoccia e Luca Percassi. I due rappresentanti eletti in prima votazione per il Consiglio Federale, anche qui col quorum di undici con venti votanti retrocesse comprese, sono stati Giuseppe Marotta e Claudio Lotito. Poi si è proceduto al Collegio Sindacale, l'Assemblea ha voluto rinnovare tutte le persone e anche i due nuovi sindaci supplenti tra cui una donna. La Governance è a tutti gli effetti pronta per adempiere agli aspetti statutari. Poi abbiamo discusso dei diritti tv e all'unanimità abbiamo deliberato la risoluzione contrattuale da MediaPro: ci saranno sette giorni prima degli espletamenti sulla base delle possibilità che la Lega avrà con trattative private per individuare soggetti che potranno acquisire gli stessi diritti. Abbiamo parlato di diritti internazionali di Coppa e Supercoppa. Io ho chiuso oggi la mia avventura da Commissario Straordinario, ringrazio Nicoletti e Corradi".