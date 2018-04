TMW - Malagò: "Micciché? Notizia senza fondamento, è quasi imbarazzante"

Fonte: Dal nostro inviato Antonio Vitiello

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gaetano Micciché già "scaricato" dai club di Serie A? Non è il caso, per Giovanni Malagò, presidente del CONI e commissario di Lega, che ne ha parlato oggi: "Assolutamente no. Lo devo dire con grandissima franchezza: ho rispetto della vostra categoria, ma non riesco a capire da dove parta questa cosa e quale minimo fondamento abbia questa notizia. È un non problema, non so cosa dirvi, è quasi imbarazzante".